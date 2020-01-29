2020-01-29T11:41:09+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 29 января весь день будет дождь

По сообщениям синоптиков, в ДНР среда, 29 января будет пасмурно. Осадки в виде дождя
Ольга ГОРДО
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В Донецке туманы и дожди. Фото: Евгения КарпачеваВ Донецке туманы и дожди. Фото: Евгения Карпачева
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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 29 января весь день дождь.

- В Донецке облачная погода продержится весь день. Ночной дождь со снегом продолжится утром. Днем на какое-то время осадки прекратятся, а вечером начнется мелкий дождь. Столбики термометров поднимутся до отметки +6! Ветер южный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 08:01, закат – 17:22, долгота дня 9 часов 21 минут.

По народному календарю 29 января отмечается день поклонения честным цепям апостола Петра. В народе этот день называли Пётр-полукорм, поскольку до этого времени у крестьян выходила половина зимнего корма для скота. По этому поводу народ приметил: «Если в амбарах ржаного хлеба осталось больше половины, быть хорошему урожаю». Погоду в этот день предсказывал ветер: если он дул с северной стороны, ожидали сильного мороза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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