Погода в Донецке на день: 29 января весь день будет дождь

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:41:09+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР среда, 29 января будет пасмурно. Осадки в виде дождя

Изменить размер текста: A A

По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 29 января весь день дождь.

- В Донецке облачная погода продержится весь день. Ночной дождь со снегом продолжится утром. Днем на какое-то время осадки прекратятся, а вечером начнется мелкий дождь. Столбики термометров поднимутся до отметки +6! Ветер южный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 08:01, закат – 17:22, долгота дня 9 часов 21 минут.

По народному календарю 29 января отмечается день поклонения честным цепям апостола Петра. В народе этот день называли Пётр-полукорм, поскольку до этого времени у крестьян выходила половина зимнего корма для скота. По этому поводу народ приметил: «Если в амбарах ржаного хлеба осталось больше половины, быть хорошему урожаю». Погоду в этот день предсказывал ветер: если он дул с северной стороны, ожидали сильного мороза.

Читайте также

Зима со знаком плюс – в ботаническом саду зацвел морозник

новое сообщение от сотрудников ботсада – на этот раз раньше как минимум на полтора-два месяца, зацвел морозник (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU