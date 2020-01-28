Под Донецком в сильном тумане две легковушки протаранили друг друга в лоб

28 Янв. 2020 2020-01-28T21:17:37+03:00

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С раннего утра Донецк и ДНР окутал густой туман. Вопреки предсказаниям синоптиков, он до сих пор не рассеялся. Именно плохая видимость стала одной из причин страшной аварии, которая случилась на трассе Донецк – Новоазовск. Столкнулись три легковых автомобиля, одна из машин после удара улетела в кювет.

Больше всего пострадали «Волга» и «Жигули». Они протаранили друг друга лоб в лоб. Удар был такой силы, что «Жигули» буквально смяло и отбросило в кювет.

В ГАИ пока не комментируют происшествие. Скорее всего, о нем сообщат завтра в очередной сводке ДТП за день.

Тем временем, очевидцы делятся подробностями трагедии на дороге.

- Я в момент аварии проезжал, вместе с другим мужчиной мы вызывали ГАИ. Ужаснейшей силы удар был, – рассказывает Денис Силаков.

- Сегодня в густом тумане каждый третий автомобиль ехал по трассе без включенного ближнего света либо на одних габаритных огнях, - говорит Валентин Спиридонов. - Включайте свет! Обезопасите себя и других!

- Скорее всего, авария случилась не из-за тумана, а из-за ям охренительных, - отмечает Дмитрий Сергеевич.

- Это наверное, где хорошая дорога кончается, не доезжая Обильного, – предполагает Сергей Богданов.

Улетевшие в кювет «Жигули» разрезаны на две части. Фото: vk.com/id191448385

Село Обильное находится рядом с трассой Донецк – Старобешево (дальше дорога идет на Новоазовск). На этом участке еще летом были такие ямы, что следовало ехать с большой осторожностью и постоянно маневрировать, выскакивая на встречную полосу.

- Проезжал мимо. «Жигуль» разделен на две части. Наверное, там есть пострадавшие, - пишет Леонид.

- Они в реанимации в тяжелом состоянии. Ехал мой дальний родственник с женой, - делится Кристина Севостьянова.

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ИСТОЧНИК KP.RU