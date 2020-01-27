В Шахтерске задержали воришку по горячим следам
Сотрудники МВД задержали подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин, инцидент произошел на востоке ДНР, в небольшом городке Шахтерске.
- В дежурную часть Шахтерского городского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный, угрожая пистолетом, завладел денежными средствами и продуктами питания в одном из магазинов города. Сотрудники МВД по «горячим следам» задержали злоумышленника, — сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики.
Стоит отметить, что количество преступлений такого рода в республике растет. Только недавно мы сообщали об участившихся случаях кражи в общественном транспорте. Как всегда под удар попадают самые незащищенные: студенты, пенсионеры и просто работяги - все те, кто пользуется муниципальным транспортом.
- А что вы хотите? Производство стоит, работы нет, вокруг нищета, - комментирует инцидент дончанин Алексей Болонос. - Поэтому, подобные случаи не редкость!
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ИСТОЧНИК KP.RU