В Шахтерске задержали воришку по горячим следам

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:49:48+03:00

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Сотрудники МВД задержали подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин, инцидент произошел на востоке ДНР, в небольшом городке Шахтерске.

- В дежурную часть Шахтерского городского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный, угрожая пистолетом, завладел денежными средствами и продуктами питания в одном из магазинов города. Сотрудники МВД по «горячим следам» задержали злоумышленника, — сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики.

Стоит отметить, что количество преступлений такого рода в республике растет. Только недавно мы сообщали об участившихся случаях кражи в общественном транспорте. Как всегда под удар попадают самые незащищенные: студенты, пенсионеры и просто работяги - все те, кто пользуется муниципальным транспортом.

- А что вы хотите? Производство стоит, работы нет, вокруг нищета, - комментирует инцидент дончанин Алексей Болонос. - Поэтому, подобные случаи не редкость!

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ИСТОЧНИК KP.RU