2020-01-27T16:08:43+03:00
Дом. Семья

Кот Феликс первым оценил распустившийся экзотический цветок в Ботаническом саду Донецка

В оранжерее ботсада распустился тропический звездный цветок
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Кот Феликс тоже оценил красоту цветка. Фото: архив ботсадаКот Феликс тоже оценил красоту цветка. Фото: архив ботсада
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В оранжерее Донецкого ботанического сада зацвел необычный цветок гиппеаструм

Его родина - субтропические и тропические районы Южной Америки. Название растения происходит от греческих слов hipperos - кавалер и astron - звезда, что объясняет форму цветка.

Кот Феликс, проживающий в Ботаническом саду, оценил это чудо одним из первых и даже немного попозировал на фоне цветка.

Срок жизни луковицы гиппеаструма — 10–20 лет. И почти все эти годы она будет радовать вас букетом крупных красных, розовых или белых цветов к нужной дате. Это ли не чудо?!

Также в Луганске неделю назад зацвели подснежники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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