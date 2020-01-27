Кот Феликс первым оценил распустившийся экзотический цветок в Ботаническом саду Донецка
В оранжерее Донецкого ботанического сада зацвел необычный цветок гиппеаструм
Его родина - субтропические и тропические районы Южной Америки. Название растения происходит от греческих слов hipperos - кавалер и astron - звезда, что объясняет форму цветка.
Кот Феликс, проживающий в Ботаническом саду, оценил это чудо одним из первых и даже немного попозировал на фоне цветка.
Срок жизни луковицы гиппеаструма — 10–20 лет. И почти все эти годы она будет радовать вас букетом крупных красных, розовых или белых цветов к нужной дате. Это ли не чудо?!
Также в Луганске неделю назад зацвели подснежники.
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ИСТОЧНИК KP.RU