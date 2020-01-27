Украина продолжает препятствовать работе ОБСЕ

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:54:38+03:00

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Вооруженные украинские формирования ведут активную борьбу с беспилотными летательными аппаратами международной мониторинговой миссии ОБСЕ. Последний случай зафиксирован в районах Крымского и Новотошковского. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Такие меры киевские силовики принимают для скрытия фактов размещения у линии соприкосновения запрещенного вооружения.

- Нами отмечена работа мобильной станции РЭБ «Буковель-АД» из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности 93-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Причепиловка, которая глушила сигналы управления БПЛА миссии ОБСЕ над подконтрольной ВСУ территорией в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, - рассказал Филипоненко.

Напомним, что с поомщью установки «Буковель-АД» украинские вооруженные формирования препятствовали работе беспилотника миссии ОБСЕ в Золотом.

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ИСТОЧНИК KP.RU