Погода на день в Луганске: 27 января день ясный, +8 и без осадков

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:07:56+03:00

Зима в Донбассе пока так и не наступила. Фото: Илья Богатиков

Уже с завтрашнего дня в Луганске дожди

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Синоптики прогнозируют 27 января в ЛНР от минус 8 до плюс 3 градусов

Температура воздуха в Республике 27 января будет колебаться от 8 градусов ниже нуля ночью до 3 градусов тепла днем, осадков не ожидается.

- С 21.00 26 января до 21.00 27 января на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, слабые гололедные отложения, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса, - прогнозируют синоптики.

Зато, начиная с завтрашнего дня, луганчан ждут дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU