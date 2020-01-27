2020-01-27T08:32:11+03:00
Общество

Погода на день в Донецке: 27 января дончан ждут +5 и солнце

Зима, похоже, забыла про Донбасс
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
В ботаническом саду Донецка проснулись первоцветы. Фото: архив ботсадаВ ботаническом саду Донецка проснулись первоцветы. Фото: архив ботсада
Изменить размер текста:

Робкие морозы, которые чуть было пришли в Донецк накануне Крещения, канули и дончане опять наслаждаются весной. В ботаническом саду цветут подснежники. А многие гадают, каким же будет в этом году март? Часто такие теплые зимы оканчиваются вьюгами и морозами весной. Самой распространенной шуткой у дончан стало: кто помнит, как выглядит снег?

Вот и сегодня, 27 января, в Донецке на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +5, ночью нас ждут 0 градусов.

А с завтрашнего дня синоптики обещают дончанам дожди.

27 января отмечается память преподобных Исаии, Саввы, Моисея. В старину заметили, если в ночь на 27 января на небе много звёзд, то вскоре будет тепло и снежно; если же звёзд немного, то будет ненастье и вьюга. Белые облака в этот день обещали мороз. Что там приметы обещали предкам сказать сложно, но у нас пока настоящая весна.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:

«Создать государственные приюты и ввести ответственность за жестокое обращение с животными»: дончанин создал петицию

Евгений Каминский утверждает, что наказание для живодеров должно быть серьезным – вплоть до тюремного заключения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители прифронтового Ясного: "Наши дети снова в подвалах"
Пока Зеленский призывает "больше стараться окончить войну", обстрелы ДНР продолжаются
Погода на день в Луганске: 27 января день ясный, +8 и без осадков
Погода на день в Донецке: 27 января дончан ждут +5 и солнце
В подконтрольном Киеву Донбассе украинские военные препятствуют работе беспилотников ОБСЕ
День донора в Дебальцево пройдет 29 января
Куда дальше поедет «Мобильный кинотеатр» общественников ДНР?
Сто жителей ДНР бесплатно получили российские паспорта благодаря благотворительному фонду
Как кандидаты в Народную дружину в Донецке сдавали нормы «ГТО»
По украинскому паспорту и идентификационному коду можно и дальше получать пенсию в ДНР
Вас ждут почти 800 друзей: Приют "ПИФ" приглашает волонтеров для выгула собак
В Донецке загорелась психбольница
«Нам доверена память!» В Донецке прошел конкурс детского рисунка к 75-летию Победы