Погода на день в Донецке: 27 января дончан ждут +5 и солнце

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:32:11+03:00

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Робкие морозы, которые чуть было пришли в Донецк накануне Крещения, канули и дончане опять наслаждаются весной. В ботаническом саду цветут подснежники. А многие гадают, каким же будет в этом году март? Часто такие теплые зимы оканчиваются вьюгами и морозами весной. Самой распространенной шуткой у дончан стало: кто помнит, как выглядит снег?

Вот и сегодня, 27 января, в Донецке на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +5, ночью нас ждут 0 градусов.

А с завтрашнего дня синоптики обещают дончанам дожди.

27 января отмечается память преподобных Исаии, Саввы, Моисея. В старину заметили, если в ночь на 27 января на небе много звёзд, то вскоре будет тепло и снежно; если же звёзд немного, то будет ненастье и вьюга. Белые облака в этот день обещали мороз. Что там приметы обещали предкам сказать сложно, но у нас пока настоящая весна.

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ИСТОЧНИК KP.RU