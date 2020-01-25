Киевские силовики обстреляли все направления ДНР

25 Янв. 2020 2020-01-25T13:18:45+03:00

Под огонь попали несколько населенных пунктов на донецком, горловском и южном направлениям

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Вооруженные формирования Украины увеличили интенсивность обстрелов территории Донецкой Народной Республики. Только за прошедшие сутки украинской армией режим прекращения огня был нарушен 13 раз.

- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 79 единиц, - сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации.

Под обстрел киевских силовиков попали несколько населенных пунктов.

На донецком направлении украинская армия обстреляла поселок Старомихайловка и село Веселое, а также район «Вольво-центра».

На горловском направлении - поселок Гольмовский.

На южном направлении - села Ленинское и Саханка.

- При обстрелах Республики применялись минометы, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие, - рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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ИСТОЧНИК KP.RU