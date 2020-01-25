Киевские силовики обстреляли все направления ДНР
Вооруженные формирования Украины увеличили интенсивность обстрелов территории Донецкой Народной Республики. Только за прошедшие сутки украинской армией режим прекращения огня был нарушен 13 раз.
- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 79 единиц, - сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации.
Под обстрел киевских силовиков попали несколько населенных пунктов.
На донецком направлении украинская армия обстреляла поселок Старомихайловка и село Веселое, а также район «Вольво-центра».
На горловском направлении - поселок Гольмовский.
На южном направлении - села Ленинское и Саханка.
- При обстрелах Республики применялись минометы, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие, - рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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ИСТОЧНИК KP.RU