Погода на день в ЛНР: 25 января будет тепло, возможен мокрый снег

25 Янв. 2020 2020-01-25T09:28:48+03:00

Синоптики прогнозируют 25 января в ЛНР от минус 6 до плюс 5 градусов и мокрый снег

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Двадцать пятого января в Республике ожидается от 6 градусов ниже нуля ночью до 5 градусов тепла днем, местами слабый снег с дождем и сильный ветер. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 24 января до 21.00 25 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью местами слабый снег, днем местами слабый снег с дождем; ветер западный 9-14 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем ноль – плюс 5 градусов, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса мороза, днем – 1-3 градуса выше нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается минус 2-4 градуса ночью и ноль – плюс 2 градуса днем.

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Дети – они же не виноваты. Им дальше жить, у них и детство должно быть, и вырасти они должны хорошими людьми. Ну и тема у нас такая. В отдаленные школы никто не ездит. Главное, чтобы дело приносило удовольствие и знать, что делаешь все правильно. В плане спорта в отдаленных школах мало что есть (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU