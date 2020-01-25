Погода на день в Донецке: 25 января в городе пасмурно, дождь и ветер

25 Янв. 2020 2020-01-25T09:21:53+03:00

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 25 января будет пасмурно и возможно пойдет дождь.

- Весь день в Донецке будет пасмурно, возможен дождь. Температура днем до +2 градусов. Ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Ветер юго-западный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 08:05, закат – 17:16, долгота дня 9 часов 11 минут.

По народному календарю 25 января почитается память святой Татианы. В народе этот день называли «Татьяна Крещенская», «Бабий кут». Если в этот день шел снег, то лето ожидали дождливое, если было морозно, ясно — лето обещало быть теплым, а год — плодородным: «Если снегопад — летом дождик част». А вот теплая метель на Татьяну и «гнилой ветер» (южный) были нежеланными явлениями в этот день, поскольку указывали на неурожай и засуху.

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Дети – они же не виноваты. Им дальше жить, у них и детство должно быть, и вырасти они должны хорошими людьми. Ну и тема у нас такая. В отдаленные школы никто не ездит. Главное, чтобы дело приносило удовольствие и знать, что делаешь все правильно. В плане спорта в отдаленных школах мало что есть (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU