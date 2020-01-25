Спецслужбы ЛНР нашли несколько схронов боеприпасов украинских диверсантов
В Первомайске, на территории неработающего предприятия полицейский обнаружили схрон боеприпасов. Там находило 11 гранат, 40 патронов и больше килограмма веществ для создания взрывчатки.
- Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД ЛНР. Проводится проверка, - сообщили в правоохранительном ведомстве Республики.
В ЛНР нашли тайник с боеприпасами.
А на линии соприкосновения сотрудники министерства государственной безопасности нашли два крупных тайника украинских диверсионно-разведывательных групп, в которых находилось больше 10 тысяч боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
- Украинские силовики планировали использовать боеприпасы для проведения на территории Республики крупномасштабных диверсионно-террористических актов, - заявили в мингосбезопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU