Спецслужбы ЛНР нашли несколько схронов боеприпасов украинских диверсантов

25 Янв. 2020 2020-01-25T10:11:12+03:00

Было изъято больше десяти тысяч боеприпасов

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В Первомайске, на территории неработающего предприятия полицейский обнаружили схрон боеприпасов. Там находило 11 гранат, 40 патронов и больше килограмма веществ для создания взрывчатки.

- Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД ЛНР. Проводится проверка, - сообщили в правоохранительном ведомстве Республики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/756800" frameborder="0"></iframe> В ЛНР нашли тайник с боеприпасами.

А на линии соприкосновения сотрудники министерства государственной безопасности нашли два крупных тайника украинских диверсионно-разведывательных групп, в которых находилось больше 10 тысяч боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

- Украинские силовики планировали использовать боеприпасы для проведения на территории Республики крупномасштабных диверсионно-террористических актов, - заявили в мингосбезопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU