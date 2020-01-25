2020-01-25T10:11:12+03:00
Политика

Спецслужбы ЛНР нашли несколько схронов боеприпасов украинских диверсантов

Было изъято больше десяти тысяч боеприпасов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: МВД ЛНРФото: МВД ЛНР
Изменить размер текста:

В Первомайске, на территории неработающего предприятия полицейский обнаружили схрон боеприпасов. Там находило 11 гранат, 40 патронов и больше килограмма веществ для создания взрывчатки.

- Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД ЛНР. Проводится проверка, - сообщили в правоохранительном ведомстве Республики.

В ЛНР нашли тайник с боеприпасами.

А на линии соприкосновения сотрудники министерства государственной безопасности нашли два крупных тайника украинских диверсионно-разведывательных групп, в которых находилось больше 10 тысяч боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

- Украинские силовики планировали использовать боеприпасы для проведения на территории Республики крупномасштабных диверсионно-террористических актов, - заявили в мингосбезопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять лет за расстрел из ружья двух котят получил житель Луганской области

47-летнего мужчину привлекли к ответственности за убийство животных с особой жестокостью (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спецслужбы ЛНР нашли несколько схронов боеприпасов украинских диверсантов
Погода на день в ЛНР: 25 января будет тепло, возможен мокрый снег
Погода на день в Донецке: 25 января в городе пасмурно, дождь и ветер
«Твоя реальность станет чуть лучше!» 1 февраля в Донецке выступят комики из республик Донбасса
В страшной аварии пострадали пять человек: В Шахтерском районе машины столкнулись «лоб в лоб»
Что нужно знать об ОСАГО в ДНР?
Бойцы ЛНР сбили над Новокиевкой украинский беспилотник
Культурная жизнь в Республиках Донбасса: Российский режиссер поставит на сцене донецкого драмтеатра пьесу «Ромео и Жанетта»
В ДНР создают видеоархив с воспоминаниями детей войны
Студент из Донецка стал призером на конкурсе крупной американской компании
Пять лет за расстрел из ружья двух котят получил житель Луганской области
Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ДНР
В ДНР выдали первую лицензию на утилизацию опасных отходов
За минувшие сутки по территории ДНР зафиксировано 150 прилетов и четыре попадания в дома
В Донецке начнут раздельный сбор мусора