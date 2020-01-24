«Твоя реальность станет чуть лучше!» 1 февраля в Донецке выступят комики из республик Донбасса

24 Янв. 2020 2020-01-24T22:55:55+03:00

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В субботу, 1 февраля, в Донецке в Центре развития молодежных инициатив Республики, что в бывшем кинотеатре «Строитель», при поддержке Министерства молодежи, спорта и туризма состоится концерт «Большой Stand Up». В течение двух с половиной часов на сцену по очереди будут выходить шесть стендап-комиков, в том числе и из Луганска. Они не только прочитают авторские монологи, но и пообщаются со зрителями.

- Не соскучитесь! – пообещал «КП» самый известный донецкий стендапер Ярослав Донуца, резидент проекта «Жажда Смеха». – Вот увидите: насмеявшись, ваша реальность станет чуть лучше.

Начало концерта «Большой Stand Up» - в 15.00. Вход свободный.

Адрес Центра развития молодежных инициатив Республики: Донецк, улица Пархоменко, 4а

Предварительная запись по телефонам: 38(071) - 336 - 51 - 62 - Валерия (Viber, telegram); +38(050) - 863 - 04 - 86 - Валерия (WhatsApp).

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ИСТОЧНИК KP.RU