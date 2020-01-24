2020-01-24T16:04:12+03:00
Наука

Студент из Донецка стал призером на конкурсе крупной американской компании

Конкурентами Алексея за победу в конкурсе были студенты из передовых университетов Европы и Азии
Екатерина Сорока
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Эта победа уже третья на счету у Донецкого национального технического университета. Фото: mondnr.ruЭта победа уже третья на счету у Донецкого национального технического университета. Фото: mondnr.ru
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Магистрант Донецкого национального технического университета Алексей Лабеев завоевал второе местно на конкурсе крупной американской компании Math Work. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в пресс-службе министерства образования ДНР.

Компания Math Work специализируется на разработке программного обеспечения для математических вычислений и имитационного моделирования. Суммарно ее доход в год составляет около одного миллиарда долларов. Но кроме своей основной деятельности компания ежегодно проводит конкурсы для студентов инженерных специальностей со всего мира. И уже третий год подряд молодые люди из Донецка занимают там призовые места.

В этом году Алексей Лабеев решил покорят жюри конкурса мобильным роботом - Robotic Arm on Caterpillar Tracks (Роботизированная рука на гусеничном ходу).

— Робот применяет встроенный микроконтроллер, получая команды от смартфона по Bluetooth, и реализует их с помощью исполнительных механизмов. Simulink и Simscape Multibody можно использовать для выбора исполнительных механизмов для робота из его 3D-модели и последующей разработки элементов управления, — говорится в сообщении.

Конкурентами Алексея за победу в конкурсе были студенты из передовых университетов Европы и Азии - Монреаля (Канада), Боготы (Колумбия), Сиднея (Австралия), Хайдарабада (Индия), Милана (Италия), Семаранга (Индонезия), МГТУ им. Баумана, Московского энергетического института, Тюменского индустриального университета (Россия). Обогнали разработку нашего участника только студенты из Бахумского и Дрезденского университетов (Германия). Третье место получили разработчики из Австралии.

В качестве приза Алексей Лабеев получил диплом конкурса и денежное вознаграждение.

Robotic Arm on Caterpillar Tracks магстранта Алексея Лабеева. Фото: mondnr.ru

Robotic Arm on Caterpillar Tracks магстранта Алексея Лабеева. Фото: mondnr.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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