Студент из Донецка стал призером на конкурсе крупной американской компании
Магистрант Донецкого национального технического университета Алексей Лабеев завоевал второе местно на конкурсе крупной американской компании Math Work. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в пресс-службе министерства образования ДНР.
Компания Math Work специализируется на разработке программного обеспечения для математических вычислений и имитационного моделирования. Суммарно ее доход в год составляет около одного миллиарда долларов. Но кроме своей основной деятельности компания ежегодно проводит конкурсы для студентов инженерных специальностей со всего мира. И уже третий год подряд молодые люди из Донецка занимают там призовые места.
В этом году Алексей Лабеев решил покорят жюри конкурса мобильным роботом - Robotic Arm on Caterpillar Tracks (Роботизированная рука на гусеничном ходу).
— Робот применяет встроенный микроконтроллер, получая команды от смартфона по Bluetooth, и реализует их с помощью исполнительных механизмов. Simulink и Simscape Multibody можно использовать для выбора исполнительных механизмов для робота из его 3D-модели и последующей разработки элементов управления, — говорится в сообщении.
Конкурентами Алексея за победу в конкурсе были студенты из передовых университетов Европы и Азии - Монреаля (Канада), Боготы (Колумбия), Сиднея (Австралия), Хайдарабада (Индия), Милана (Италия), Семаранга (Индонезия), МГТУ им. Баумана, Московского энергетического института, Тюменского индустриального университета (Россия). Обогнали разработку нашего участника только студенты из Бахумского и Дрезденского университетов (Германия). Третье место получили разработчики из Австралии.
В качестве приза Алексей Лабеев получил диплом конкурса и денежное вознаграждение.
Robotic Arm on Caterpillar Tracks магстранта Алексея Лабеева. Фото: mondnr.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU
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