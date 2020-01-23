Погода на день в Донецке: 23 января ночью будет снег, а к вечеру похолодает до – 3
Погода в Донецке и Донецкой Народной Республике 23 января на протяжении всего дня будет облачной. Ночью пройдет снег, который утром ослабеет. Днем на какое-то время он прекратится. И даже проглянет солнце. А вечером снег может пойти снова.
На дорогах ожидается гололедица, налипание мокрого снега. Водителям нужно быть осторожными. А по возможности вообще не выезжать. Также пожилым людям лучше отсидеться дома.
Утром и днем температура воздуха будет находиться на отметках −1... 0 градусов. Вечером ожидается похолодание до −3. Поэтому мокрый снег замерзнет и превратится в лед.
Ветер будет дуть в северо-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до 7 м/с. Также синоптики предупреждают об усилении ветра до 11 м/с.
23 января почитается память святителя Григория, епископа Нисского. В народе этого святого называли Летоуказателем. Если в этот день будет иней на деревьях, то лето будет мокрое и холодное. Если ветер дует с юга — лето будет грозное.
Так что лето, судя по прогнозу и приметам, будет у нас теплым и сухим.
ИСТОЧНИК KP.RU