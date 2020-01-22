Почти 6 тысяч человек в Старобешево остались без воды
Почти 6 тысяч человек в Старобешево остались без воды. Случилось это из-за аварии водовода. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
- Вследствие порыва водовода диаметром 250 миллиметров по улице Ленина в Старобешево без водоснабжения осталось 5880 абонентов, – сообщили спасатели.
По данным спасательного ведомства, сегодня в 08:00 утра специалисты приступили к ремонтно-восстановительным работам.
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ИСТОЧНИК KP.RU