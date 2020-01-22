22 Янв. 2020 2020-01-22T10:00:39+03:00

Ремонтники уже приступили к работе. Фото: ДАН

Изменить размер текста: A A

Почти 6 тысяч человек в Старобешево остались без воды. Случилось это из-за аварии водовода. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Вследствие порыва водовода диаметром 250 миллиметров по улице Ленина в Старобешево без водоснабжения осталось 5880 абонентов, – сообщили спасатели.

По данным спасательного ведомства, сегодня в 08:00 утра специалисты приступили к ремонтно-восстановительным работам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сослуживец убитого в Донецке заместителя командира полка Спецназначения Алексея Кривули: «Грина уже пытались убить»

Тимур с позывным «Ардон» рассказал «Комсомолке» о том, что это не первое покушение на Алексея (подробнее)

Годовщина трагедии на Боссе: в Донецке почтят память погибших пассажиров троллейбуса

Возле памятника погибшим от минометного обстрела пройдет траурный митинг (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU