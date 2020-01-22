2020-01-22T08:45:49+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 22 января будет +5

Сегодня в Луганске пасмурно и сыро
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Такой теплой зимы жители Луганска не помнят.Такой теплой зимы жители Луганска не помнят.Фото: Илья Богатиков
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Температура воздуха в ЛНР ночью и днем 22 января будет колебаться от нуля до 5 градусов тепла, днем пройдет мокрый снег.

- С 21.00 21 января до 21.00 22 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью без существенных осадков, днем мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица; ветер западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем ноль – 5 градусов выше нуля, - прогнозируют синоптики Луганска.

А вот уже завтра луганчанам обещают метель.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 22 января зафиксировали в 2006 году – минус 27,6 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 2013 году – плюс 11,7 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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