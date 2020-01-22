Погода в Донецке на день: 22 января будет пасмурным

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:52:37+03:00

Зима в Донбассе так и не наступила

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Сложно вспомнить зиму в Донецке, похожую на эту. Вот уже миновали, так и не наступив, все обещанные синоптиками метели, вьюги, снегопады и морозы. Прошли зимние каникулы без снега и санок. А в ботаническом саду вовсю зацвели первоцветы! Зато такой погоде радуются врачи-травматологи и автомобилисты.

Сегодняшний день не станет исключением. Днем дончан ждут унылые и сырые 0 градусов, ночью столбик термометра опустится до -2. Будьте внимательны, на улице пасмурно и туман.

Мокрый снег и ветер нам обещают во второй половине дня.

В этот день почитается память святого Полиевкта. В народе про этот период января говорили так: «Растет день в январе — растет и холод», что указывало на приближение месяца февраля, который считался самым холодным месяцем зимы. Но так было у предков, глобальное потепление внесло свои коррективы в наши будни.

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ИСТОЧНИК KP.RU