21 Янв. 2020 2020-01-21T22:44:05+03:00

Хотели продвинуться в «серой зоне». Один украинский боевик погиб и еще восьмеро подорвались на своих же минах в районе Золотого. Фото: miaistok.su

Изменить размер текста: A A

Один украинский боевик погиб и еще восьмеро подорвались на своем же минном поле во время попытки продвинуться в «серой зоне». Об этом на пресс-конференции в Луганске сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Республики Яков Осадчий.

- Наша разведка получила предварительные данные разбирательства, проводимого комиссией генштаба ВСУ по факту небоевых потерь в 72-й бригаде 18 января этого года, результатом которого стала гибель одного и ранения восьмерых военнослужащих, а также уничтожение боевой машины пехоты и военного имущества в районе Золотого. Так, пытаясь оправдаться перед вышестоящим командованием за понесенные потери в личном составе и технике, командир соединения Богомолов наспех спланировал боевую вылазку в зоне ответственности 72-й бригады, чтобы затем доложить о «боевых успехах» и продвижении в «серой в зоне». По его указанию была отправлена группа для изучения местности и оборудования позиций, - рассказал Яков Осадчий.

Военнослужащие зашли на минное поле, оставленное их предшественниками из 54-й отдельной механизированной бригады, в результате чего понесли потери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-солист группы «Синяя Птица» Александр Дроздов выступит в Донецке с большим юбилейным концертом

Один из самых узнаваемых голосов СССР исполнит свои хиты (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU