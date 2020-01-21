2020-01-21T22:44:05+03:00
Политика

Хотели продвинуться в «серой зоне». Один украинский боевик погиб и еще восьмеро подорвались на своих же минах в районе Золотого

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Хотели продвинуться в «серой зоне». Один украинский боевик погиб и еще восьмеро подорвались на своих же минах в районе Золотого. Фото: miaistok.suХотели продвинуться в «серой зоне». Один украинский боевик погиб и еще восьмеро подорвались на своих же минах в районе Золотого. Фото: miaistok.su
Изменить размер текста:

Один украинский боевик погиб и еще восьмеро подорвались на своем же минном поле во время попытки продвинуться в «серой зоне». Об этом на пресс-конференции в Луганске сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Республики Яков Осадчий.

- Наша разведка получила предварительные данные разбирательства, проводимого комиссией генштаба ВСУ по факту небоевых потерь в 72-й бригаде 18 января этого года, результатом которого стала гибель одного и ранения восьмерых военнослужащих, а также уничтожение боевой машины пехоты и военного имущества в районе Золотого. Так, пытаясь оправдаться перед вышестоящим командованием за понесенные потери в личном составе и технике, командир соединения Богомолов наспех спланировал боевую вылазку в зоне ответственности 72-й бригады, чтобы затем доложить о «боевых успехах» и продвижении в «серой в зоне». По его указанию была отправлена группа для изучения местности и оборудования позиций, - рассказал Яков Осадчий.

Военнослужащие зашли на минное поле, оставленное их предшественниками из 54-й отдельной механизированной бригады, в результате чего понесли потери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-солист группы «Синяя Птица» Александр Дроздов выступит в Донецке с большим юбилейным концертом

Один из самых узнаваемых голосов СССР исполнит свои хиты (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Изображая жертву: поездку в Донбасс нового главы ОБСЕ Украина использовала для обвинений республик в обстрелах
Хотели продвинуться в «серой зоне». Один украинский боевик погиб и еще восьмеро подорвались на своих же минах в районе Золотого
Полицейские ДНР получили ключи от новых служебных автомобилей
За новогодние праздники четверо военнослужащих Украины погибли, еще одиннадцать – дезертировали
Леонид Пасечник: Новая украинская власть все так же готова убивать жителей Донбасса
В Донецке прекращен сбор денег смертельно больному Лёне Шкурко
Экс-солист группы «Синяя Птица» Александр Дроздов выступит в Донецке с большим юбилейным концертом
Глава ЛНР призвал Владимира Зеленского к диалогу
Украинские военные нанесли минометный удар по Горловке
«Стреляли в спину»: В Донецке убит заместитель командира полка Спецназначения Алексей Кривуля с позывным Грин
Украина за сутки выпустила по ДНР 90 боеприпасов
22 января в Донецке частично перекроют движение
Украинские военные обстреляли Березовское
Дождутся ли дончане настоящей зимы? Синоптики прогнозируют на этой неделе осадки
«Оплату за свою «работу» он получал от киевских властей» В ЛНР дали оценку деятельности спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика
В Донецке скончался начальник республиканского военного лицея Владимир Тарасов
Генерал ВСУ Кравченко создает положительный образ Зеленского к годовщине президентства