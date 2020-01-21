2020-01-21T21:51:12+03:00
Общество

Полицейские ДНР получили ключи от новых служебных автомобилей

Об этом сообщили в МВД Республики [видео]
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Полицейские ДНР получили ключи от новеньких служебных автомобилей. Фото: МВД ДНРПолицейские ДНР получили ключи от новеньких служебных автомобилей. Фото: МВД ДНР
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Автопарк подразделений МВД ДНР пополнился новыми легковыми автомобилями. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Республики.

- У подножия монумента «Твоим освободителям, Донбасс», расположенного в парке имени Ленинского комсомола в столице Республики, состоялось торжественное вручение служебного автотранспорта подразделениям МВД, – говорится в сообщении.

Ключи от новых автомобилей получили сотрудники госавтоинспекции и государственной службы вневедомственной охраны. Автопарк пополнился машинами российского, европейского и азиатского производства.

Полицейские ДНР получили ключи от новеньких служебных автомобилей.Полицейские ДНР получили ключи от новеньких служебных автомобилей! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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