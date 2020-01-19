В зоопарке Мариуполя родились котята леопарда
Недавно в зоопарке Мариуполя родились двое котят леопарда - мальчик и девочка. Событие, само по себе, достаточно редкое. Сейчас котята уже немного подросли и даже кушают фарш с молочком.
- Мы стараемся, чтобы в зоопарке животные были представлены парами, чтобы им было не так одиноко, - рассказывает директор зоопарка "Парк дикой природы" Савелий Вашура.
Кстати, родители новорожденных малышей - леопарды Марс и Венера приносят потомство уже во второй раз. А на днях ожидается пополнение в семье львов.
Имен малышам пока не дали, да и посетителям зоопарка их пока не демонстрируют - ждут, когда окрепнут.
Вообще в зоопарке, который занимает 3,5 гектара, из хищников можно увидеть львов, тигров, пум, медведей и волков.
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В зоопарке, созданном более 20 лет назад, обитают свыше 20 тысяч зверей, птиц, пресмыкающихся, насекомых и рыб (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU