2020-01-19T14:27:00+03:00
Политика

Как обычно в православный праздник Украина обстреливает населенные пункты Республики

С самого утра дончане начали сообщать об обстрелах
Ольга ГОРДО
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В праздник Богоявления Украина обстреляла село Веселое. Фото: https://www.facebook.com/В праздник Богоявления Украина обстреляла село Веселое. Фото: https://www.facebook.com/
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Как обычно, на протяжении вот уже почти шести лет, в православные праздники украинские войска начинает корежить и обстрелы усиливаются. Так сегодня с самого утра в Донецких группах стали появляться сообщения об обстрелах.

- Хорошо так бахают, и постоянно. Частота раз в минуту где-то. Пять прилетов насчитал, - сообщили «Комсомолке» в телефонном разговоре жители Ясиноватского района.

Чуть позже СЦКК сообщили официальную информацию – это украинские военные из минометов обстреляли село Веселое на окраине Донецка.

- В 10:20 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению село Веселое. Выпущено семь мин калибром 82 миллиметра. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало. – сказано в сообщении.

Всего же за минувшие сутки Украина четыре раза открывала огонь по поселку шахты Гагарина, Ясиноватой и Старомихайловке. По территории ДНР было выпущено двадцать боеприпасов.

По мирным городам и поселкам ВСУ полили из гранатометов и стрелкового оружие.

За день до этого по ДНР было выпущено 104 боеприпаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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