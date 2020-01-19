В храмах Республики прошли торжественные богослужения, посвященные крещенскому сочельнику

19 Янв. 2020 2020-01-19T12:27:52+03:00

Отец Виктор - настоятель храма Андрея Первозванного и просто веселый добрый человек. Фото: С.Голоха

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Православный мир отмечает праздник Крещения Господня. Накануне во всех храмах прошли праздничные богослужения, посвященные крещенскому сочельнику, который отмечается накануне, 18 января. Или, как его называют в народе - второй Святой вечер.

В этот день во всех православных храмах проводят богослужения и освящают воду. Эту воду прихожане несут домой и освещают свое жилье.

Считается, что вода в этот день по-особенному целебна и сможет уберечь дом от зла, поможет выздороветь. Крещенскую воду хранят в течение всего года - до следующего праздника Богоявления.

Вечером освящают воду в церкви, эта вода должна быть на столе, а еще ею окропляют жилище.

Такие праздничные службы прошли во всех храмах Республики. Особо пышные празднования прошли в больших храмах. В небольших также прошли богослужения празднично и уютно. Репортаж из одного такого храма Андрея Первозванного, который находится возле третьего копуса ДонГТУ, мы и покажем

Крещенский сочельник в храме Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева

Крещенский сочельник в храме Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева

Крещенский сочельник в храме Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева

Крещенский сочельник в храме Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева

Крещенский сочельник в храме Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева

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ИСТОЧНИК KP.RU