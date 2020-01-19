В храмах Республики прошли торжественные богослужения, посвященные крещенскому сочельнику
Православный мир отмечает праздник Крещения Господня. Накануне во всех храмах прошли праздничные богослужения, посвященные крещенскому сочельнику, который отмечается накануне, 18 января. Или, как его называют в народе - второй Святой вечер.
В этот день во всех православных храмах проводят богослужения и освящают воду. Эту воду прихожане несут домой и освещают свое жилье.
Считается, что вода в этот день по-особенному целебна и сможет уберечь дом от зла, поможет выздороветь. Крещенскую воду хранят в течение всего года - до следующего праздника Богоявления.
Вечером освящают воду в церкви, эта вода должна быть на столе, а еще ею окропляют жилище.
Такие праздничные службы прошли во всех храмах Республики. Особо пышные празднования прошли в больших храмах. В небольших также прошли богослужения празднично и уютно. Репортаж из одного такого храма Андрея Первозванного, который находится возле третьего копуса ДонГТУ, мы и покажем
Крещенский сочельник в храме Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева
Крещенский сочельник в храме Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева
Крещенский сочельник в храме Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева
Крещенский сочельник в храме Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева
Крещенский сочельник в храме Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева
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ИСТОЧНИК KP.RU
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