2020-01-19T12:27:52+03:00
Общество

В храмах Республики прошли торжественные богослужения, посвященные крещенскому сочельнику

Крещенский сочельник отпраздновали и в храме Андрея Первозванного [фото]
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Отец Виктор - настоятель храма Андрея Первозванного и просто веселый добрый человек. Фото: С.ГолохаОтец Виктор - настоятель храма Андрея Первозванного и просто веселый добрый человек. Фото: С.Голоха
Изменить размер текста:

Православный мир отмечает праздник Крещения Господня. Накануне во всех храмах прошли праздничные богослужения, посвященные крещенскому сочельнику, который отмечается накануне, 18 января. Или, как его называют в народе - второй Святой вечер.

В этот день во всех православных храмах проводят богослужения и освящают воду. Эту воду прихожане несут домой и освещают свое жилье.

Считается, что вода в этот день по-особенному целебна и сможет уберечь дом от зла, поможет выздороветь. Крещенскую воду хранят в течение всего года - до следующего праздника Богоявления.

Вечером освящают воду в церкви, эта вода должна быть на столе, а еще ею окропляют жилище.

Такие праздничные службы прошли во всех храмах Республики. Особо пышные празднования прошли в больших храмах. В небольших также прошли богослужения празднично и уютно. Репортаж из одного такого храма Андрея Первозванного, который находится возле третьего копуса ДонГТУ, мы и покажем

Крещенский сочельник в храме Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева

Крещенский сочельник в храме Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева

Крещенский сочельник в храме Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева

Крещенский сочельник в храме Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева

Крещенский сочельник в храме Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева

Крещенский сочельник в храме Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева

Крещенский сочельник в храме Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева

Крещенский сочельник в храме Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева

Крещенский сочельник в храме Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева

Крещенский сочельник в храме Андрея Первозванного. Фото: Евгения Карпачева

Читайте также:

Крещение в ДНР 2020: Крещенские купания пройдут на 46 водоемах в ДНР

Богослужения пройдут в 127 храмах ДНР, крещенские купания будут организованы на 46 водоемах (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В храмах Республики прошли торжественные богослужения, посвященные крещенскому сочельнику
Зима со знаком плюс – в ботаническом саду зацвел морозник
Погода в ЛНР: 19 января на Крещение ожидается туманное утро, день облачный с прояснениями
Погода в Донецке на день: На Крещение 19 января ожидается не мороз, но солнце – день чудесный
Крещение 2020 в Донецке: к местам купаний пустят дополнительный транспорт
«А мамочки все ждут!» Украина лишила рожениц в Донбассе «пакетов малыша»
Украинский «Тритон» минирует Азовское море, имитируя боевые учения?
Хоккеисты из ДНР сыграли вничью с петебуржцами на турнире «Кубок Дружбы»
Митрополит Митрофан - луганчанам: Желаю, принимая святую воду с молитвой и верою, получать исцеление духовных и физических недугов
В Донецке водитель «Жигулей» насмерть сбил ребенка
Жители Енакиево удивляются: Как мог трамвай в столб въехать?
«Над Горловкой летала «Фурия»: захвачен беспилотник, который корректировал массированный обстрел города из минометов
Эдуард Басурин о снижении призывного возраста на Украине: Это отчаянная попытка решить проблему с некомплектом в армии
Крещение в ЛНР 2020: спасатели поделились лайфхаками, как подготовиться к крещенскому купанию
«Играется, как ребенок, никаких повадок хищника»! В зоопарке Мариуполя начали выгуливать малышей леопардов
На Украине троих депутатов обвиняют в сепаратизме
В Новоазовске от огня пострадали мужчина и женщина