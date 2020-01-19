Зима со знаком плюс – в ботаническом саду зацвел морозник
Нынешняя зима запомнится надолго отсутствием снега и дневными температурами со знаком плюс. Высокие для января среднесуточные температуры стали причиной цветения первоцветов. Недавно мы сообщали о зацветших в ботаническом саду подснежниках. И вот – новое сообщение от сотрудников ботсада – на этот раз раньше как минимум на полтора-два месяца, зацвел морозник.
- Из-за аномально тёплой погоды нежные бутоны морозника начинают распускаться вслед за цветками подснежника, - сообщили в ботаническом саду.
Как рассказал «Комсомолке» сотрудник ботанического, дело именно в температуре.
- У растений нет календаря, они не знают что сейчас не март. Но растения чувствуют температуру. И если, например, несколько дней подряд температура не понижается, цветы воспринимают это как благоприятные условия для начала цветения.
Обычно же морозник начинает цвести в начале-середине марта. Садоводы особенно ценят их стойкость к заморозкам, зимнее и ранневесеннее цветение и вечнозелёную листву.
К слову, подснежники зацвели не только в ботсаду. Фото первоцветов поступило и с Заперевальной.
Подснежник распустился и на Заперевальной. Фото: https://www.facebook.com/belyi.sv
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ИСТОЧНИК KP.RU
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