2020-01-19T10:29:12+03:00
Общество

Зима со знаком плюс – в ботаническом саду зацвел морозник

Вслед за подснежниками распустились и другие первоцветы
Ольга ГОРДО
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Мороз в этом году только в названиях распустившихся весенних растений. Фото: https://vk.com/don_bot_sadМороз в этом году только в названиях распустившихся весенних растений. Фото: https://vk.com/don_bot_sad
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Нынешняя зима запомнится надолго отсутствием снега и дневными температурами со знаком плюс. Высокие для января среднесуточные температуры стали причиной цветения первоцветов. Недавно мы сообщали о зацветших в ботаническом саду подснежниках. И вот – новое сообщение от сотрудников ботсада – на этот раз раньше как минимум на полтора-два месяца, зацвел морозник.

- Из-за аномально тёплой погоды нежные бутоны морозника начинают распускаться вслед за цветками подснежника, - сообщили в ботаническом саду.

Как рассказал «Комсомолке» сотрудник ботанического, дело именно в температуре.

- У растений нет календаря, они не знают что сейчас не март. Но растения чувствуют температуру. И если, например, несколько дней подряд температура не понижается, цветы воспринимают это как благоприятные условия для начала цветения.

Обычно же морозник начинает цвести в начале-середине марта. Садоводы особенно ценят их стойкость к заморозкам, зимнее и ранневесеннее цветение и вечнозелёную листву.

К слову, подснежники зацвели не только в ботсаду. Фото первоцветов поступило и с Заперевальной.

Подснежник распустился и на Заперевальной. Фото: https://www.facebook.com/belyi.sv

Подснежник распустился и на Заперевальной. Фото: https://www.facebook.com/belyi.sv

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Зима со знаком плюс – в ботаническом саду зацвел морозник
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