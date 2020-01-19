2020-01-19T08:07:47+03:00
Общество

Погода в ЛНР: 19 января на Крещение ожидается туманное утро, день облачный с прояснениями

Синоптики прогнозируют 19 января в ЛНР до 3 градусов тепла
Ольга ГОРДО
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В Луганске Крещение со снегом. Фото: https://www.instagram.com/i_love_luganskВ Луганске Крещение со снегом. Фото: https://www.instagram.com/i_love_lugansk
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В ЛНР 19 января температура будет колебаться от 7 градусов мороза ночью до 3 градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (МЧС ЛНР.

- С 21.00 18 января до 21.00 19 января на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами туман, гололедные отложения, на дорогах местами гололедица, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью 3-5 градуса мороза, днем – от нуля до 2 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается минус 5-7 градусов ночью и минус 1 – плюс 1 градус днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 4-6 градусов ночью до минус 1 – 1 градуса выше нуля днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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