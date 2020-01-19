Погода в Донецке на день: На Крещение 19 января ожидается не мороз, но солнце – день чудесный

19 Янв. 2020 2020-01-19T06:56:29+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР на Крещение ожидается ясный погожий день

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 19 января ожидается ясный день, без осадков.

- Весь день в Донецке будет держаться ясная погода, вечером возможна облачность. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки +1. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 08:11, закат – 17:07, долгота дня 8 часов 56 минут.

По народному календарю 19 января отмечается праздник Крещения Господня или Богоявления. По погоде этого дня во многом судили о погоде на лето. Если в этот день холодная, ясная погода — лето засушливым будет. Пасмурная и снежная погода указывала на обильный урожай. В старину говорили: «День тёплый — хлеб тёмный (густой)», значит следовало ожидать хорошего урожая хлебов. Также на хороший урожай указывали синие облака и снег хлопьями.

ИСТОЧНИК KP.RU