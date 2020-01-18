«Мама хотела меня убить»! В Донецке ребенок позвонил в полицию из-за угроз матери

18 Янв. 2020 2020-01-18T12:02:04+03:00

По закону нерадивой матери грозит тюрьма на срок до двух лет

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На днях в полицию поступил звонок от ребенка, который рассказал, что мама пыталась его убить. Женщина была в плохом настроении и выместила свою злобу на ребенка. Сначала были оскорбления, потом угрозы убийства, а затем она набросилась на ребенка. Нерадивая мать своими руками пыталась задушить ребенка.

Правоохранители незамедлительно отреагировали на вызов. И оказалось, что этот инцидент в семье не первый. Об этом рассказали в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

— На линию «102» обратился ребенок, который сообщил о том, что мать пытается его убить. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в семье регулярно возникают конфликты, женщина не интересуется жизнью, здоровьем, интересами и обучением ребенка, а также регулярно оказывает на него психологическое давление, — рассказали в пресс-службе ведомства.

На женщину завели уголовное дело. Максимальное наказание, которое может получить мать за издевательства над ребенком – лишение свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU