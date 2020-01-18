«Краса Донбасса – 2020» дает девушкам «зеленый свет» на участие в международных и всероссийских конкурсах красоты

18 Янв. 2020 2020-01-18T10:32:14+03:00

Подать заявку на участие в конкурсе красоты «Краса Донбасса» можно до 31 декабря. Фото: ru.sputniknews.kz

В течение года финалистки «Красы Донбасса – 2020» смогут поучаствовать в конкурсах, которые пройдут в Москве, Сочи, Македонии, Турции, Казахстане и Франции

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На днях в Республике начался прием заявок на участие в конкурсе красоты «Краса Донбасса – 2020». Победительницы будут соревноваться не за денежный приз, а за возможность показать себя миру. Главная награда в этом году – возможность поучаствовать в международных и всероссийских конкурсах красоты 2020 года. Об этом на брифинге рассказали организаторы конкурса.

— Девушки Донбасса обладают не только чистой душой, но и волшебной красотой. Поэтому сделаем всё, чтобы о красоте наших девушек заговорил весь мир, — сказал руководитель общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров.

Конкурс «Краса Донбасса – 2020» – это только начало пути. Финалистки «Красы», можно сказать, прошли только отборочный тур для участия во всероссийском конкурсе «Русская красавица» в Москве.

Также в течение года они смогут поучаствовать в конкурсах красоты, которые пройдут в Сочи, Македонии, Турции, Казахстане и Франции.

— Мы будем способствовать дальнейшему развитию наших участниц в индустрии моды, так как мы сотрудничаем со многими глянцевыми журналами, в том числе и международными – это Дом Моды Пьера Кардена и Дом Моды Вячеслава Зайцева, а также со многими продюсерскими центрами. Наши финалистки пройдут максимальную подготовку по всем направлениям, для того, чтобы достойно представить Донецкую Народную Республику на мировом уровне, — добавила куратор республиканского конкурса красоты Юлия Байрамова.

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ИСТОЧНИК KP.RU