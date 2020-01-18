2020-01-18T08:29:41+03:00
Политика

Погода в Луганске 18 января: утром мороз, гололед и туман, а днем до 2 градусов тепла

Также синоптики прогнозируют, что будет дуть северо-восточный ветер до 10 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Луганской Народной Республике ночью и утром 18 января ожидаются местами сильный туман и гололедные отложения. Видимость в тумане менее 500 м. Днем на дорогах гололедица. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

Днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса мороза, днем – от нуля до 2 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 4-6 градусов ночью и минус 1 – плюс 1 градус днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 3-5 градусов ночью до нуля – плюс 2 градусов днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 18 января – 07.33, время захода – 17.36. Продолжительность светового дня составит 10 часов 03 минуты.

По предварительному прогнозу, 19-20 января ожидается сухая погода, температурный фон существенно не изменится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крещение в ЛНР 2020: Рядом с местами для купания будут дежурить спасатели

На Крещение в ЛНР 2020 МЧС распорядилось организовать около 30 спасательных групп, которые будут дежурить возле водоемов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Украине троих депутатов обвиняют в сепаратизме
В Новоазовске от огня пострадали мужчина и женщина
«Мама хотела меня убить»! В Донецке ребенок позвонил в полицию из-за угроз матери
Пригороды Донецка и Горловки попали под массированный огонь украинских военных
«Краса Донбасса – 2020» дает девушкам «зеленый свет» на участие в международных и всероссийских конкурсах красоты
Угроза для Крымского моста: украинские военные напичкают Азовское море донными минами
Погода в Луганске 18 января: утром мороз, гололед и туман, а днем до 2 градусов тепла
Погода в Донецке 18 января: облачно, без осадков и 2 градуса тепла
Крещение в Донецке 2020: 19 января транспорт будет работать в усиленном режиме
Крещение в ДНР 2020: Крещенские купания пройдут на 46 водоемах в ДНР
Убивать дончан будут снаряды из Болгарии
Сотрудники МГБ ЛНР вышли на украинских агентов, которые «наводили жуть» в соцсетях
В ДНР отвергли ложь Украины о создании подгруппы по вопросу границ
«Процесс проходил в глубоко антиукраинской атмосфере»! Украина обратилась к Италии в защиту карателя Маркива, осужденного за убийство в Донбассе двух журналистов
Пятеро сторонников ДНР на Украине освобождены из-под стражи
В приют "ПИФ" доставлена собака с 11-ю пулевыми ранениями
Обстреляна Старомихайловка: Украинская армия произвела по поселку 70 выстрелов
Стоимость проезда в Макеевке повысят: С 1 февраля билет в общественный транспорт там будет стоить 5 рублей
Украинский паспорт в ДНР является легальным - Денис Пушилин
Весна досрочно: В Донецком ботаническом саду зацвел подснежник
Пополнение в зоопарке Придорожном: прибыли четверо оленей, а вскоре доставят пантеру
Более десятка снарядов прилетело в ДНР от Украины только за сутки