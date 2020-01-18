Погода в Луганске 18 января: утром мороз, гололед и туман, а днем до 2 градусов тепла

18 Янв. 2020 2020-01-18T08:29:41+03:00

Также синоптики прогнозируют, что будет дуть северо-восточный ветер до 10 метров в секунду

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В Луганской Народной Республике ночью и утром 18 января ожидаются местами сильный туман и гололедные отложения. Видимость в тумане менее 500 м. Днем на дорогах гололедица. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

Днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса мороза, днем – от нуля до 2 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 4-6 градусов ночью и минус 1 – плюс 1 градус днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 3-5 градусов ночью до нуля – плюс 2 градусов днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 18 января – 07.33, время захода – 17.36. Продолжительность светового дня составит 10 часов 03 минуты.

По предварительному прогнозу, 19-20 января ожидается сухая погода, температурный фон существенно не изменится.

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ИСТОЧНИК KP.RU