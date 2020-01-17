Крещение в ДНР 2020: Крещенские купания пройдут на 46 водоемах в ДНР

17 Янв. 2020 2020-01-17T21:01:54+03:00

Окунаются в прорубь не для того, чтобы "все грехи смыть". Фото: gorlovka-news.su

Изменить размер текста: A A

В это воскресенье состоится праздник Крещения. Богослужения пройдут в 127 храмах ДНР, крещенские купания будут организованы на 46 водоемах. При этом вода в Донбассе еле покрыта тоненькой корочкой льда - зима пока не задалась. В Крещение же температура воздуха будет около 0 градусов.

- Девятнадцатого января в ДНР пройдут церковные богослужения, посвященные празднованию Крещения Господня. Мероприятия пройдут в 127 храмах, расположенных на территории 41 населенного пункта Республики, — отметили в МВД. — Крещенские купания пройдут на 46 водоемах страны.

О том нужно ли нырять в прорубь, от чего нас спасает святая вода и о гаданиях в крещенский вечерок рассказал батюшка из ЛНР Александр Авдюгин, также он предостерег людей от суеверий и мифов, связанных с Крещением.

- Святая вода обязательно потеряет для тебя лично свои свойства, если ты не веришь во Христа, и пользуешься ей, как очередным магическим средством, - сказал отец Александр. - Крещенская вода приносит духовное и телесное здоровье только по вере вашей!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крещение в Донецке 2020: полный список мест, где можно будет окунуться в прорубь

«Комсомолка» приводит перечень мест массового купания на Крещение в Донецке в 2020 году (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU