2020-01-17T21:01:54+03:00
Общество

Крещение в ДНР 2020: Крещенские купания пройдут на 46 водоемах в ДНР

Традиционных крещенских морозов синоптики дончанам не обещают
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Окунаются в прорубь не для того, чтобы "все грехи смыть". Фото: gorlovka-news.suОкунаются в прорубь не для того, чтобы "все грехи смыть". Фото: gorlovka-news.su
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В это воскресенье состоится праздник Крещения. Богослужения пройдут в 127 храмах ДНР, крещенские купания будут организованы на 46 водоемах. При этом вода в Донбассе еле покрыта тоненькой корочкой льда - зима пока не задалась. В Крещение же температура воздуха будет около 0 градусов.

- Девятнадцатого января в ДНР пройдут церковные богослужения, посвященные празднованию Крещения Господня. Мероприятия пройдут в 127 храмах, расположенных на территории 41 населенного пункта Республики, — отметили в МВД. — Крещенские купания пройдут на 46 водоемах страны.

О том нужно ли нырять в прорубь, от чего нас спасает святая вода и о гаданиях в крещенский вечерок рассказал батюшка из ЛНР Александр Авдюгин, также он предостерег людей от суеверий и мифов, связанных с Крещением.

- Святая вода обязательно потеряет для тебя лично свои свойства, если ты не веришь во Христа, и пользуешься ей, как очередным магическим средством, - сказал отец Александр. - Крещенская вода приносит духовное и телесное здоровье только по вере вашей!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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