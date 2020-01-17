Крещение в ДНР 2020: Крещенские купания пройдут на 46 водоемах в ДНР
В это воскресенье состоится праздник Крещения. Богослужения пройдут в 127 храмах ДНР, крещенские купания будут организованы на 46 водоемах. При этом вода в Донбассе еле покрыта тоненькой корочкой льда - зима пока не задалась. В Крещение же температура воздуха будет около 0 градусов.
- Девятнадцатого января в ДНР пройдут церковные богослужения, посвященные празднованию Крещения Господня. Мероприятия пройдут в 127 храмах, расположенных на территории 41 населенного пункта Республики, — отметили в МВД. — Крещенские купания пройдут на 46 водоемах страны.
О том нужно ли нырять в прорубь, от чего нас спасает святая вода и о гаданиях в крещенский вечерок рассказал батюшка из ЛНР Александр Авдюгин, также он предостерег людей от суеверий и мифов, связанных с Крещением.
- Святая вода обязательно потеряет для тебя лично свои свойства, если ты не веришь во Христа, и пользуешься ей, как очередным магическим средством, - сказал отец Александр. - Крещенская вода приносит духовное и телесное здоровье только по вере вашей!
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ИСТОЧНИК KP.RU