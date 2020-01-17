2020-01-17T20:44:26+03:00
Политика

Убивать дончан будут снаряды из Болгарии

Все это доставляется на Украину под видом гуманитарной помощи
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Разведка ДНР располагает данными о поставках в Донбасс боеприпасов из Болгарии. Фото: Русская ВеснаРазведка ДНР располагает данными о поставках в Донбасс боеприпасов из Болгарии. Фото: Русская Весна
Изменить размер текста:

Сотни снарядов для гаубиц и минометов крупного калибра из Болгарии поступят на вооружение украинских силовиков в Донбассе. Все это доставляется на Украину, а затем успешно убивает мирных жителей Донбасса, под видом гуманитарной помощи.

- По данным нашей разведки, командование 128-й отдельно горно-штурмовой бригады ожидает поставки артиллерийских боеприпасов производства Вазовского машиностроительного завода (Болгария): 240 снарядов калибром 122 мм для гаубиц Д-30 и 80 мин калибром 120 мм мин для миномета М-120, — сказал сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Басурин в этой связи не исключил усиления интенсивности огня по территории ДНР с применением указанных видов боеприпасов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обстреляна Старомихайловка: Украинская армия произвела по поселку 70 выстрелов

Украинские боевики за эту неделю 36 раз нарушили перемирие (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крещение в Донецке 2020: 19 января транспорт будет работать в усиленном режиме
Крещение в ДНР 2020: Крещенские купания пройдут на 46 водоемах в ДНР
Убивать дончан будут снаряды из Болгарии
Сотрудники МГБ ЛНР вышли на украинских агентов, которые «наводили жуть» в соцсетях
В ДНР отвергли ложь Украины о создании подгруппы по вопросу границ
«Процесс проходил в глубоко антиукраинской атмосфере»! Украина обратилась к Италии в защиту карателя Маркива, осужденного за убийство в Донбассе двух журналистов
Пятеро сторонников ДНР на Украине освобождены из-под стражи
В приют "ПИФ" доставлена собака с 11-ю пулевыми ранениями
Обстреляна Старомихайловка: Украинская армия произвела по поселку 70 выстрелов
Стоимость проезда в Макеевке повысят: С 1 февраля билет в общественный транспорт там будет стоить 5 рублей
Украинский паспорт в ДНР является легальным - Денис Пушилин
Весна досрочно: В Донецком ботаническом саду зацвел подснежник
Пополнение в зоопарке Придорожном: прибыли четверо оленей, а вскоре доставят пантеру
Более десятка снарядов прилетело в ДНР от Украины только за сутки