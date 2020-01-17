Убивать дончан будут снаряды из Болгарии

17 Янв. 2020 2020-01-17T20:44:26+03:00

Разведка ДНР располагает данными о поставках в Донбасс боеприпасов из Болгарии. Фото: Русская Весна

Все это доставляется на Украину под видом гуманитарной помощи

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Сотни снарядов для гаубиц и минометов крупного калибра из Болгарии поступят на вооружение украинских силовиков в Донбассе. Все это доставляется на Украину, а затем успешно убивает мирных жителей Донбасса, под видом гуманитарной помощи.

- По данным нашей разведки, командование 128-й отдельно горно-штурмовой бригады ожидает поставки артиллерийских боеприпасов производства Вазовского машиностроительного завода (Болгария): 240 снарядов калибром 122 мм для гаубиц Д-30 и 80 мин калибром 120 мм мин для миномета М-120, — сказал сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Басурин в этой связи не исключил усиления интенсивности огня по территории ДНР с применением указанных видов боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU