2020-01-17T20:30:45+03:00
Политика

Сотрудники МГБ ЛНР вышли на украинских агентов, которые «наводили жуть» в соцсетях

В спецслужбе Республики предоставили список сообществ в ВКонтакте, которые курируются украинскими агентами для дискредитации республик Донбасса
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Ложную информацию спецслужбы публиковали в социальных сетяхЛожную информацию спецслужбы публиковали в социальных сетяхФото: Михаил ФРОЛОВ
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В министерстве государственной безопасности Луганской Народной Республике ведется работа по вычислению агентов украинских спецслужб, которые работают в социальных сетях для нагнетания обстановки в республиках Донбасса.

- Мы выявляем и документируем противоправные действия центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО), - рассказали в пресс-службе МГБ ЛНР.

Для дискредитации обстановки в Донецкой и Луганской Народных Республиках ведется работа по трем направлениям. Каждая из них имеет условное название. «Зевс» – Народная милиция; «дальнобойщик» – силовые структуры; «снег» – общественно-политическая и социально-экономическая ситуация.

Ложную информацию спецслужбы публиковали в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Живой журнал.

- С перечнем таких сообществ можно ознакомиться на сайте МГБ ЛНР, - отметили в мингосбезопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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