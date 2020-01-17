2020-01-17T20:04:10+03:00
Политика

Пятеро сторонников ДНР на Украине освобождены из-под стражи

Срок их наказания истек
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Остаются в заключении на территории Украины еще 150 человек. Фото: novorosinform.orgОстаются в заключении на территории Украины еще 150 человек. Фото: novorosinform.org
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Киев освободил пятерых сторонников ДНР «в связи с отбытием срока наказания», однако, в списке удерживаемых остаются почти 150 человек.

- По оперативным данным по состоянию на 17 января, украинской стороной удерживаются порядка 148 человек, информация по которым отсутствует или уточняется. Стало известно, что из этого списка пять человек были освобождены в связи с отбытием срока наказания, — сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Республике Дарьи Морозовой.

На сегодняшний день пропавшими без вести числятся еще 465 граждан. В ДНР не исключают, что они также находятся в украинском плену.

Ранее произошел обмен пленных, которого ждали почти два года. Накануне нового года 29 декабря Киев передал Донецку 61 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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