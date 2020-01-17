2020-01-17T16:12:54+03:00
Политика

Обстреляна Старомихайловка: Украинская армия произвела по поселку 70 выстрелов

Украинские боевики за эту неделю 36 раз нарушили перемирие
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Результат перемирий в Старомихайловке.Результат перемирий в Старомихайловке.Фото: Никита МАКАРЕНКОВ
Изменить размер текста:

Подразделения украинских силовиков обстреляли из вооружения боевой машины пехоты БМП-2 поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 15:08 армия Украины обстреляла поселок Старомихайловка на западе Донецка. Было произведено 70 выстрелов из БМП-2, — отметили в СЦКК.

Всего за неделю украинские боевики 36 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных видов вооружения.

- По районам 19 населенных пунктов Республики противник выпустил 24 мины калибром 120 и 82 мм, 99 гранат различного типа, открывал огонь из зенитных установок, а также активно применял стрелковое оружие, — сказал Басурин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За полгода в результате обстрелов ВСУ ранения получили 23 мирных жителя ДНР

Люди оказались жертвами в период бессрочного перемирия, который вступил в силу в июле 2019 года [подробнее...]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В приют "ПИФ" доставлена собака с 11-ю пулевыми ранениями
Обстреляна Старомихайловка: Украинская армия произвела по поселку 70 выстрелов
Стоимость проезда в Макеевке повысят: С 1 февраля билет в общественный транспорт там будет стоить 5 рублей
Украинский паспорт в ДНР является легальным - Денис Пушилин
Весна досрочно: В Донецком ботаническом саду зацвел подснежник
Пополнение в зоопарке Придорожном: прибыли четверо оленей, а вскоре доставят пантеру
Более десятка снарядов прилетело в ДНР от Украины только за сутки
Погода в Луганске сегодня 17 января: ночью морозно, днем +3
Погода в Донецке сегодня, 17 января: морозно и ветренно
Украинский контр-адмирал госпогранслужбы организовал браконьерский вылов осетров в Азовском море
Крещение в ЛНР 2020: Рядом с местами для купания будут дежурить спасатели
«Собака кровью истекает, помощь никто не оказывает»! В Мариуполе тысячами усыпляют бездомных животных – нет денег для лечения
«На сцене будут танцевать и декорации!» Вадим Писарев свой юбилей отметит премьерой спектакля, в котором всех героев придумал сам
Никонорова: в Минске обсудили девять новых участков разведения сил и средств
Кобцева: Киев сорвал обсуждение вопроса обмена пленными
Донецкий музыкант снял клип на песню о войне в Донбассе
В ДНР снизили цены на бензин и газ
За полгода в результате обстрелов ВСУ ранения получили 23 мирных жителя ДНР
Крещение в Луганске 2020: 19 января всех желающих подвезут к купели храма святого апостола Андрея Первозванного
Украина не может обуздать своих боевиков. Сегодня в Минске республики Донбасса будут настаивать на подписании дополнительных мер
Еленовку, Каштановое и Саханку накрыли украинские снаряды
В ДНР для переселенцев достроят многоэтажки
Почему многоэтажные дома в ДНР восстанавливают медленно
В ДНР при поддержке управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН восстанавливают 225 частных домов
Частные дома пенсионерам и многодетным семьям восстанавливают строительные бригады
"Нам нужно помнить наших героев": Глава ДНР Денис Пушилин посетил презентацию фильма "Позывной "Донецк"
72-я бригада ВСУ наполовину не укомплектована