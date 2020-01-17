Обстреляна Старомихайловка: Украинская армия произвела по поселку 70 выстрелов

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:12:54+03:00

Украинские боевики за эту неделю 36 раз нарушили перемирие

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Подразделения украинских силовиков обстреляли из вооружения боевой машины пехоты БМП-2 поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 15:08 армия Украины обстреляла поселок Старомихайловка на западе Донецка. Было произведено 70 выстрелов из БМП-2, — отметили в СЦКК.

Всего за неделю украинские боевики 36 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных видов вооружения.

- По районам 19 населенных пунктов Республики противник выпустил 24 мины калибром 120 и 82 мм, 99 гранат различного типа, открывал огонь из зенитных установок, а также активно применял стрелковое оружие, — сказал Басурин.

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ИСТОЧНИК KP.RU