2020-01-17T10:21:34+03:00
Политика

Более десятка снарядов прилетело в ДНР от Украины только за сутки

Перемирие остается в Донбассе исключительно на бумаге
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Тишины в Донбассе не бывает. Фото: Русская ВеснаТишины в Донбассе не бывает. Фото: Русская Весна
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Продолжаются обстрелы территории Республики, вопреки всем миролюбивым заверениям Зеленского, которым поверили многие украинцы. Украинские боевики только за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 13 боеприпасов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза, – сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 13 единиц.

Снаряды падали в поселки Байрак и Зайцево Южное (горловское направление); город Докучаевск (донецкое направление).

Тем временем, в Минске обсудили девять новых участков разведения сил и средств, где украинская сторона, наконец-то, представила свои предложения. Сейчас в работе девять возможных локаций, по три варианта от ДНР, ЛНР и Украины, из которых будут определены и согласованы три участка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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