Более десятка снарядов прилетело в ДНР от Украины только за сутки
Продолжаются обстрелы территории Республики, вопреки всем миролюбивым заверениям Зеленского, которым поверили многие украинцы. Украинские боевики только за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 13 боеприпасов.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза, – сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 13 единиц.
Снаряды падали в поселки Байрак и Зайцево Южное (горловское направление); город Докучаевск (донецкое направление).
Тем временем, в Минске обсудили девять новых участков разведения сил и средств, где украинская сторона, наконец-то, представила свои предложения. Сейчас в работе девять возможных локаций, по три варианта от ДНР, ЛНР и Украины, из которых будут определены и согласованы три участка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
За полгода в результате обстрелов ВСУ ранения получили 23 мирных жителя ДНР
Люди оказались жертвами в период бессрочного перемирия, который вступил в силу в июле 2019 года [подробнее...]
ИСТОЧНИК KP.RU