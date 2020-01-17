2020-01-17T10:22:07+03:00
Общество

Погода в Луганске сегодня 17 января: ночью морозно, днем +3

Настоящая снежная зима в Донбассе никак не наступает
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В Луганске пасмурно и легкий мороз. Фото: Евгении КарпачевойВ Луганске пасмурно и легкий мороз. Фото: Евгении Карпачевой
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Температура воздуха в ЛНР 17 января будет колебаться от 6 градусов мороза ночью до 3 градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается.

- С 21.00 16 января до 21.00 17 января на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, слабый гололед, ветер юго-западный с переходом днем на северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса, - прогнозируют синоптики.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 4-6 градусов ночью и минус 1 – плюс 1 градус днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 3-5 градусов ночью до нуля – плюс 2 градусов днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса мороза, днем – от ноля до 2 градусов тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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