2020-01-17T08:20:56+03:00
Общество

Погода в Донецке сегодня, 17 января: морозно и ветренно

Пятница выдастся пасмурной и без осадков
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Жалкие кучки грязного снега напоминают, что он, таки, был. Фото: Евгении КарпачевойЖалкие кучки грязного снега напоминают, что он, таки, был. Фото: Евгении Карпачевой
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Дончане шутят, что так хорошо провели зиму в Масленицу, что она, похоже, заблудилась и потеряла дорогу в Донецк. И правда, погода в декабре и январе абсолютно не напоминает зимнюю. Сырые дни чередуются с морозными, а снег выпадал за зиму всего несколько раз, да и то пролежал недолго. Бесснежными выдались и зимние каникулы у ребятни.

Сегодняшний день принесет дончанам легкий мороз и серое, затянутое тучами, небо. Впрочем ветер усилит ощущения холода. Влажность 86%. Ночью столбик термометра опустится до - 5, днем +1.

Сегодня почитается память преподобного Феоктиста, Зосимы Пустынника, который жил в IV веке. В народе Зосима считается покровителем пчел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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