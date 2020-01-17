Погода в Донецке сегодня, 17 января: морозно и ветренно

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:20:56+03:00

Жалкие кучки грязного снега напоминают, что он, таки, был. Фото: Евгении Карпачевой

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Дончане шутят, что так хорошо провели зиму в Масленицу, что она, похоже, заблудилась и потеряла дорогу в Донецк. И правда, погода в декабре и январе абсолютно не напоминает зимнюю. Сырые дни чередуются с морозными, а снег выпадал за зиму всего несколько раз, да и то пролежал недолго. Бесснежными выдались и зимние каникулы у ребятни.

Сегодняшний день принесет дончанам легкий мороз и серое, затянутое тучами, небо. Впрочем ветер усилит ощущения холода. Влажность 86%. Ночью столбик термометра опустится до - 5, днем +1.

Сегодня почитается память преподобного Феоктиста, Зосимы Пустынника, который жил в IV веке. В народе Зосима считается покровителем пчел.

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ИСТОЧНИК KP.RU