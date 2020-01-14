2020-01-14T17:36:07+03:00
Происшествия

«Похоже в рубашке родились»: В Донецке молодые шумахеры врезались в столб электропередач

Сами подростки отделались малой кровью, а вот целый проспект на время осталась без света
Екатерина Сорока
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По сообщениям пользователей соцсетей, позже парни выбрались из машины и поспешили покинуть место происшествия. Фото: vk.com/donetskПо сообщениям пользователей соцсетей, позже парни выбрались из машины и поспешили покинуть место происшествия. Фото: vk.com/donetsk
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13 января на улице Бакинских Комисаров в Донецке произошла авария. Автомобиль врезался в столб электропередач и практически снес его. Как рассказывают пользователи соцсетей, в салоне находились подроскти и они были «навеселе».

К счастью, ребята отделались малой кровью. Вся компания осталась цела. Только у одного нашли повреждения – у него был разбит нос. Похоже, что парень ударился лицом в момент столкновения со столбом.

— Вчера вечером на Бакинских комиссаров пьяные подростки влетели в столб. Все целы, у одного только нос разбит, — говорят в социальных сетях.

А вот жителям проспекта Панфилова повезло меньше. Из-за экстремальной езды ребят, столб сильно накренился и оборвались провода электроснабжения. В результате целый проспект на время остался без света.

— Итог: всё Панфилова без света с порванными проводами на тротуаре, — добавили в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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