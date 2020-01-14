«Похоже в рубашке родились»: В Донецке молодые шумахеры врезались в столб электропередач
13 января на улице Бакинских Комисаров в Донецке произошла авария. Автомобиль врезался в столб электропередач и практически снес его. Как рассказывают пользователи соцсетей, в салоне находились подроскти и они были «навеселе».
К счастью, ребята отделались малой кровью. Вся компания осталась цела. Только у одного нашли повреждения – у него был разбит нос. Похоже, что парень ударился лицом в момент столкновения со столбом.
— Вчера вечером на Бакинских комиссаров пьяные подростки влетели в столб. Все целы, у одного только нос разбит, — говорят в социальных сетях.
А вот жителям проспекта Панфилова повезло меньше. Из-за экстремальной езды ребят, столб сильно накренился и оборвались провода электроснабжения. В результате целый проспект на время остался без света.
— Итог: всё Панфилова без света с порванными проводами на тротуаре, — добавили в соцсетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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