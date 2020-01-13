В Донецк приехала Марьяна Наумова

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:21:52+03:00

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Марьяна Наумова снова в Донецкой Народной Республике. Четырехкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу приехала для того, чтобы провести турниры в прифронтовых школах и вручить детям подарочные наборы.

– Привезла больше 1 800 подарков для детей и спортивный инвентарь в поселковый зал, – рассказывает Марьяна Наумова «Комсомолке». – Планирую объехать больше десяти школ. Это будут Горловские, Новоазовские, Донецкие и Макеевская школы.

Марьяна Наумова - заслуженный мастер спорта Донецкой Народной Республики. За время войны Донбасс и его жители стали для спортсменки родными. Она регулярно поддерживает людей, которые находятся под постоянными обстрелами. Со многими переписывается и разговаривает, находясь в России.

- Здесь у меня много друзей. Я всегда интересуюсь обстановкой, поэтому в курсе всего происходящего, - говорит Марьяна.

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ИСТОЧНИК KP.RU