2020-01-13T16:21:52+03:00
Общество

В Донецк приехала Марьяна Наумова

В прифронтовых школах Республики она проведет турниры
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Марьяна Наумова всегда поддерживает Республики Донбасса. Фото: Личный архив Марьяны НаумовойМарьяна Наумова всегда поддерживает Республики Донбасса. Фото: Личный архив Марьяны Наумовой
Изменить размер текста:

Марьяна Наумова снова в Донецкой Народной Республике. Четырехкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу приехала для того, чтобы провести турниры в прифронтовых школах и вручить детям подарочные наборы.

– Привезла больше 1 800 подарков для детей и спортивный инвентарь в поселковый зал, – рассказывает Марьяна Наумова «Комсомолке». – Планирую объехать больше десяти школ. Это будут Горловские, Новоазовские, Донецкие и Макеевская школы.

Марьяна Наумова - заслуженный мастер спорта Донецкой Народной Республики. За время войны Донбасс и его жители стали для спортсменки родными. Она регулярно поддерживает людей, которые находятся под постоянными обстрелами. Со многими переписывается и разговаривает, находясь в России.

- Здесь у меня много друзей. Я всегда интересуюсь обстановкой, поэтому в курсе всего происходящего, - говорит Марьяна.

Читайте также

Марьяна Наумова приехала в Донбасс провести турниры памяти Александра Захарченко

Спортсменка привезла почти две тысячи подарочных наборов детям прифронтовых школ (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Донецке на день: 14 января ожидается пасмурная погода
Зеленский хочет заблокировать в Конституции Украины возможность предоставления Донбассу особого статуса
Крещение в Донецке 2020: полный список мест, где можно будет окунуться в прорубь
«Фотографировал организаторов выборов для дискредитации»: жителя ЛНР осудили на 12 лет за госизмену
«Пассажирка перевела стрелки!» Жители Енакиево объяснили, почему у трамвая колеса поехали в разные стороны
Прогноз погоды на неделю: на Крещение 19 января в Донецке ожидается снег и 5 градусов мороза
На Украине собираются отменить налог на войну в Донбассе
В Донецк приехала Марьяна Наумова
У жителя Донецка обнаружен арсенал оружия
Украинские солдаты платили командиру по 300 гривен за каждые сутки отдыха
Новый глава ОБСЕ хочет узнать, как работают наблюдатели миссии в Донбассе
Мечтает попасть в Книгу рекордов Гиннесса: водитель троллейбуса из Мариуполя поднимает зубами вес в 120-килограммов
Затишье было недолгим: украинская армия расстреляла из минометов окраину Горловки
В Кировском пожарные спасли 37-летнюю женщину, а в Алчевске – 47-летнего мужчину
Донецкий политолог: Киевский суд должен отменить монополию «Ощадбанка» на выплату пенсий жителям республик Донбасса