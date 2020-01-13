2020-01-13T14:11:54+03:00
Политика

Мечтает попасть в Книгу рекордов Гиннесса: водитель троллейбуса из Мариуполя поднимает зубами вес в 120-килограммов

А еще гнет монеты своей «стальной» челюстью
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Максим запросто поднимает две гири весом более 50 килограммов – это только разминка. Фото: youtube.com/ UATV RussianМаксим запросто поднимает две гири весом более 50 килограммов – это только разминка. Фото: youtube.com/ UATV Russian
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Максим Куцан из Мариуполя два года назад увлекся подниманием гири… зубами. При этом тренировал не только челюсть и уникальные зубы - у мужчины нет ни единой пломбы. Но и мышцы шеи. Теперь в его силах поднять груз весом вдвое больше собственного. Примерно 120 килограммов.

Мужчина рассказывает, что его успехи во многом зависят от тренировки мышц шеи. Фото: youtube.com/ UATV Russian

Мужчина рассказывает, что его успехи во многом зависят от тренировки мышц шеи. Фото: youtube.com/ UATV Russian

А еще Максим гнет зубами монеты по пять копеек, разрывает две колоды карт. И мечтает попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Максим гнет зубами монеты по пять копеек. Фото: youtube.com/ UATV Russian

Максим гнет зубами монеты по пять копеек. Фото: youtube.com/ UATV Russian

Тем временем, 4-летняя дочь начала подражать папе и уже в состоянии поднять зубами половину своего веса.

Жена в отличие от папы не очень рада успехам дочери.

- Больше Алину не отпущу с папой в гараж. – говорит Ирина. – Она будущая балерина, а не силач.

4-летняя дочь начала подражать папе и уже в состоянии поднять зубами половину своего веса. Фото: youtube.com/ UATV Russian

4-летняя дочь начала подражать папе и уже в состоянии поднять зубами половину своего веса. Фото: youtube.com/ UATV Russian

Куцан работает водителем троллейбуса. Его коллеги по-разному относятся к увлечению Максима. Они недоумевают, удивляются и восхищаются. Трюки, которые творит мужчина, никого не оставляют равнодушным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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