2020-01-13T14:36:28+03:00
Политика

Затишье было недолгим: украинская армия расстреляла из минометов окраину Горловки

Сегодня ВСУ возобновили обстрелы территории ДНР - после относительной тишины в воскресенье
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По горловскому поселку Доломитное украинские военные выпустили 6 мин. Фото: Пресс-центр штаба ООСПо горловскому поселку Доломитное украинские военные выпустили 6 мин. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Сегодня, 13 января, украинские военные возобновили интенсивные обстрелы городов и поселков ДНР. Видимо, в минувшее воскресенье они пополнили боезапасы.

В 8.20 киевские силовики обстреляли из станкового гранатомета Вольво-центр в Донецке. А в 10:50 открыли огонь из 82-миллиметровых минометов по поселку Доломитное на окраине Горловки.

В представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что по Доломитному было выпущено 6 мин. Также использовались крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Тем временем в представительстве ДНР в СЦКК привели статистику обстрелов за минувшую неделю – с 7 по 12 января.

- Вооруженные формирования Украины 27 раз нарушили режим прекращения огня. Выпущено 102 боеприпаса, — сказано в сообщении. – В частности, было выпущено девять мин 82 мм. В результате обстрела был поврежден один жилой дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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