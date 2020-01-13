2020-01-13T08:06:07+03:00
Политика

Погода в Луганске 13 января: утром мороз, гололед и туман, а днем около нуля градусов

Также синоптики прогнозируют, что будет дуть западный ветер до 14 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Утром на дорогах будет скользко. Фото: instagram.com/oleksiy.zaratuychenkoУтром на дорогах будет скользко. Фото: instagram.com/oleksiy.zaratuychenko
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В Луганской Народной Республике ночью и утром 13 января ожидаются местами сильный туман и гололедные отложения. Видимость в тумане менее 500 м. Днем на дорогах гололедица. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем от минус 2 до плюс 3 градусов.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов мороза, днем – ноль - 2 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 3-5 градусов мороза ночью и минус 1 – плюс 1 градус днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 4-6 градусов ночью до нуля - 2 градусов тепла днем.

14-15 января ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем минус 1 – плюс 4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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