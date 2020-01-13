2020-01-13T08:01:19+03:00
Политика

Погода в Донецке 13 января: облачно, без осадков и 2 градуса тепла

Синоптики прогнозируют, что будет дуть ветер в западном направлении, порывами – до 11 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Днем в Донецке выглянет солнышко и будет относительно комфортноДнем в Донецке выглянет солнышко и будет относительно комфортноФото: Юрий СОБОЛЕВ
Изменить размер текста:

Пронизывающий холодный ветер, который дул весь день в воскресенье, в ночь на 13 января утих. Хотя днем в понедельник в Донецке и Донецкой Народной Республике будет сохраняться ветреная погода. В течение суток ветер будет дуть преимущественно в западном направлении со скоростью от 4 до 6 м/с. Порывами до 11 метров в секунду.

Ночью приморозит и подсушит землю. Местами на дорогах будет гололед. Утром температура воздуха составит −2 градуса. Днем ожидается от 3 до 1 градуса выше нуля. Вечером синоптики прогнозируют 0 градусов.

Утро будет облачным, а днем выглянет солнышко. Будет относительно комфортно.

Кстати, 13 января отмечается день памяти преподобной Мелании Римляныни. В народе называют этот день «Щедрый вечер». Погода каждого последующего дня соответствовала погоде каждого из двенадцати месяцев. Если в ночь ветер дул южный, то год ожидали жаркий и урожайный. Западный ветер предвещал хорошие надои и обилие рыбы, а восточный — обильный урожай фруктов. Если замечали на окнах лёд, то рассчитывали на обилие меда.

Так что, судя по приметам, будем с молоком, рыбой и медом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Луганске 13 января: утром мороз, гололед и туман, а днем около нуля градусов
Погода в Донецке 13 января: облачно, без осадков и 2 градуса тепла
В Станицу Луганскую прибыли инструкторы из Канады готовить снайперов и минометчиков
Как получить в Донецке паспорт ДНР: С января изменены реквизиты миграционных служб
В ДНР постараются облегчить жизнь бизнесу и привлечь инвестиции в Республику
Дончане предложили внести в квартплату символическую сумму для решения проблемы бездомных животных
А кто-то верил, что будет иначе? Реинтегрировать Донбасс нацисты предлагают с помощью огня и снарядов
«Мы решили пробить облака и лететь к солнцу!»: Экстремалы открыли донецкое небо для полетов
Российский писатель со своими подписчиками собрали деньги на поездку в Москву студенткам из Макеевки
Гаубицы и зенитки прямо под окнами: ВСУ размещают тяжелую технику под жилыми домами луганчан
Украинского военного подстрелили за попытку оставить позиции
В ДНР стартовал творческий конкурс для детей «Символы моей Родины»
"За цифрами разрушений стоит наша жизнь!" В Горловке украинскими снарядами снова повреждены дома
Команду юмористов из ДНР пригласили поучаствовать в международном фестивале КВН в Сочи
"Подвалом и памперсами обеспечим!": Дончане предлагают тем, кто восторгался новогодней речью Зеленского, пожить на линии разграничения
Интересный кадр: Дончанину удалось запечатлеть белку с орехом у городского пруда Донецка
Погода в Донецке 12 января: небольшой мороз и пасмурно
12 января в Луганске ожидается 2 градуса мороза, снег
Украинские боевики пригнали пять бронетранспортеров в прифронтовые поселки