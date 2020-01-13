Погода в Донецке 13 января: облачно, без осадков и 2 градуса тепла

13 Янв. 2020 2020-01-13T08:01:19+03:00

Днем в Донецке выглянет солнышко и будет относительно комфортно Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Синоптики прогнозируют, что будет дуть ветер в западном направлении, порывами – до 11 метров в секунду

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Пронизывающий холодный ветер, который дул весь день в воскресенье, в ночь на 13 января утих. Хотя днем в понедельник в Донецке и Донецкой Народной Республике будет сохраняться ветреная погода. В течение суток ветер будет дуть преимущественно в западном направлении со скоростью от 4 до 6 м/с. Порывами до 11 метров в секунду.

Ночью приморозит и подсушит землю. Местами на дорогах будет гололед. Утром температура воздуха составит −2 градуса. Днем ожидается от 3 до 1 градуса выше нуля. Вечером синоптики прогнозируют 0 градусов.

Утро будет облачным, а днем выглянет солнышко. Будет относительно комфортно.

Кстати, 13 января отмечается день памяти преподобной Мелании Римляныни. В народе называют этот день «Щедрый вечер». Погода каждого последующего дня соответствовала погоде каждого из двенадцати месяцев. Если в ночь ветер дул южный, то год ожидали жаркий и урожайный. Западный ветер предвещал хорошие надои и обилие рыбы, а восточный — обильный урожай фруктов. Если замечали на окнах лёд, то рассчитывали на обилие меда.

Так что, судя по приметам, будем с молоком, рыбой и медом.

ИСТОЧНИК KP.RU