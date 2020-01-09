В этом году шахтам и сельхозпредприятиям снизят налоги
В 2020 году депутаты изыщут возможность чтобы снизить налоги для шахт и сельскохозпредприятий Республики. Об этом сообщил председатель народного совета Владимир Бидёвка.
- В 2020 году запланированы изменения в налоговое законодательство, в том числе в закон «О налоговой системе». Речь идет в частности о снижении налогов для горнодобывающих предприятия и сельхозпроизводителей, которые занимаются растениеводством и животноводством», – сказал председатель НС.
Он пояснил, что снизить налоги для этих предприятий вполне возможно, если сократить количество видов деятельности, на которые должна быть лицензия. Проект этого закона уже находится в работе комитета народного совета по промышленности и торговле.
В 2019 году налоговому законодательству было уделено значительное внимание. Более всего депутаты работали по упрощению системы налогообложения и снижения налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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