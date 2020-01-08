2020-01-08T17:33:17+03:00
Политика

Накануне встречи Путина с Меркель: на Украине снова заговорили о миротворцах, а в Донецке – против

В ДНР напомнили Киеву, что пора перестать придумывать мифические альтернативы Минским соглашениям
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Глава МИД ДНР Наталья Никонорова отметила, что именно Киев саботирует и затягивает выполнение своих обязательств. Фото: МИД ДНРГлава МИД ДНР Наталья Никонорова отметила, что именно Киев саботирует и затягивает выполнение своих обязательств. Фото: МИД ДНР
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11 января канцлер Германии Ангела Меркель прилетит в Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Снова будут обсуждать тему урегулирования конфликта в Донбассе. Накануне этой важной встречи министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о возможных альтернативах Минским соглашениям.

Глава МИД считает, что если в 2020 году на территориях ДНР и ЛНР не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, то нужно рассматривать возможные альтернативы Минску. В частности это может быть миротворческая миссия.

На намерения Пристайко отреагировали в ДНР.

- Прежде, чем говорить о выборах, Украина должна выполнить все предшествующие им политические пункты Комплекса мер, - считает полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы в Минске, министр иностранных дел Наталья Никонорова. - Киеву также стоит освежить в памяти те обязательства, которые украинский лидер взял на себя в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже.

В частности, Украина должна согласовать с представителями республик все правовые аспекты особого статуса, к которым относится разблокирование закона об особом статусе Донбасса, разработка вытекающих из него законодательных и нормативных актов, а также закрепление особого статуса в Конституции. Не стоит забывать и о вопросе амнистии.

Кроме того, Украина обязана имплементировать в свое законодательство формулу Штайнмайера ровно в том виде, в котором она была согласована в «нормандском формате» и подписана в Контактной группе, без правок и изменений.

- Формула закрепляет, что местные выборы в Донбассе должны быть внеочередными и проходить в соответствии со специальным отдельным законом. А возможно это только после осуществления всех необходимых предшествующих политических шагов, - отметила Никонорова. - Что касается заявления господина Пристайко о затягивании процесса разведения, то здесь он в сущности очень четко охарактеризовал то, чем занимается украинская сторона – регулярно саботирует и затягивает выполнение своих обязательств.

Так, на прошлом заседании в Минске украинская делегация ни словом не обмолвилась о своих предложениях по трем новым участкам разведения сил и средств, при этом республики предоставили свои предложения.

- Киеву уже давным-давно пора перестать придумывать какие-то мифические альтернативы Минским соглашениям и начать в согласовании с представителями республик выполнять все без исключения пункты уже достигнутого компромисса - Комплекса мер, одобренного странами-гарантами и утвержденного Советом безопасности ООН, - подчеркнула глава МИД ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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