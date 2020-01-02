2020-01-02T13:59:38+03:00
Политика

Украина отказалась выплачивать пенсии народу Донбасса

В нэньке наплевали даже на условия ЕС выплачивать пенсии дончанам
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Вот таких стариков Украина лишила даже мизерных крох.Вот таких стариков Украина лишила даже мизерных крох.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Только наивный верит еще каким-то обещаниям со стороны Украины. Дончане, в большинстве своем, не обольщаются. Вот и с пенсиями такая же история. Выплата пенсий на неподконтрольный Украине территориях Донбасса в текущих условиях невозможна, заявляют представители украинской власти.

- Для ЕС выплата пенсий на оккупированной территории — это правозащитный вопрос, это очень важный нюанс. Они не могут не настаивать на том, что это нужно делать, но они так же понимают, что одно дело хотеть что-то сделать, а другое — это иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности. Сейчас, в нынешней реальности, таких возможностей нет, — заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Кулеба. - Поэтому решение этой проблемы непосредственно завязано на процесс деоккупации. Будет там Пенсионный фонд, будут работать платежные системы — можно будет двигаться дальше.

По его словам, вопрос выплаты пенсий в ДНР и ЛНР может быть решен только в контексте их «деоккупации». Вот только многие дончане лучше откажутся от пенсий, чем допустят возвращение Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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