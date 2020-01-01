Украинские военные поставили бронетехнику вблизи жилых домов в Луганском

1 Янв. 2020 2020-01-01T16:48:38+03:00

Об этом сообщили в управлении Народной милиции ЛНР

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Украинские военные поставили боевые машины пехоты и зенитные установки вблизи жилых домов в Луганском. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Луганском выявлены два БМП и зенитная установка из состава 59-й бригады вооруженных формирований Украины, размещенные во дворах домов, - подчеркнул он.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует режим прекращения огня. И всю военную технику, согласно Минским соглашениям, давно должны были отвести с прифронтовых поселков.

Тем временем, сотрудники украинской военной службы правопорядка, исполняющей в вооруженных формированиях функции военной полиции, задержали пьяных офицеров комиссии штаба операции объединенных сил («ООС»). По данному факту командующий «ООС» генерал Кравченко назначил служебное разбирательство.

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ИСТОЧНИК KP.RU