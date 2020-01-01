Денис Пушилин: Благодарю каждого жителя Республики за несгибаемую волю, понимание и доверие

1 Янв. 2020 2020-01-01T15:38:47+03:00

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- Вместе мы достойно прошли 2019 год, еще раз доказав свою сплоченность, единство, преданность общему делу и своей Родине, интеграции с Россией. Я хочу поблагодарить каждого из вас за труд, за несгибаемую волю, за понимание и доверие. Благодаря вам Донецкая Народная Республика живет и развивается, заявляет о себе на международной арене, уверенно отстаивает свои права, - сказал в своем поздравлении Глава ДНР Денис Пушилин.

Он также поблагодарил руководство России за поддержку Донбасса. Пушилин выразил уверенность, что ДНР добьется новых значительных успехов.

- Твердо убежден, все вместе мы сделаем следующий год прорывным: у нас для этого есть все основания, - продолжил Глава Республики. - Пусть в новом году в жизни каждого человека произойдут перемены к лучшему, исполнятся самые сокровенные желания. Пусть в каждом доме царят любовь, уважение и взаимопонимание. От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия и долгожданного мира.

ИСТОЧНИК KP.RU