2020-01-01T15:38:47+03:00
Общество

Денис Пушилин: Благодарю каждого жителя Республики за несгибаемую волю, понимание и доверие

Глава ДНР поздравил с новым 2020 годом
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Пушилин поздравил жителей Республики с новым 2020 годомПушилин поздравил жителей Республики с новым 2020 годомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

- Вместе мы достойно прошли 2019 год, еще раз доказав свою сплоченность, единство, преданность общему делу и своей Родине, интеграции с Россией. Я хочу поблагодарить каждого из вас за труд, за несгибаемую волю, за понимание и доверие. Благодаря вам Донецкая Народная Республика живет и развивается, заявляет о себе на международной арене, уверенно отстаивает свои права, - сказал в своем поздравлении Глава ДНР Денис Пушилин.

Он также поблагодарил руководство России за поддержку Донбасса. Пушилин выразил уверенность, что ДНР добьется новых значительных успехов.

- Твердо убежден, все вместе мы сделаем следующий год прорывным: у нас для этого есть все основания, - продолжил Глава Республики. - Пусть в новом году в жизни каждого человека произойдут перемены к лучшему, исполнятся самые сокровенные желания. Пусть в каждом доме царят любовь, уважение и взаимопонимание. От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия и долгожданного мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24