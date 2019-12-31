ВСУ продали «налево» 16 тонн топлива

СЕГОДНЯ 17:47 2019-12-31T17:47:26+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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В вооруженных формированиях Украины развита целая торговая сеть. Командиры бригад продают как вооружение, так и оснащение.

В канун Нового года военная комиссия обнаружила недостачу топлива в 93-й бригаде вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- По информации, полученной от нашего источника в 93-й бригаде, комиссией штаба «Север» проводится разбирательство по факту отсутствия топлива в танках одного из батальонов соединения, - сообщил он.

Филипоненко отметил, что в ходе разбирательства было выявлено, что из 28 танков в батальоне только четыре оказались заправлены.

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ИСТОЧНИК KP.RU