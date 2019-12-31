2019-12-31T15:29:26+03:00
Политика

Бойцы НМ ЛНР сбили над селом Желтое украинский беспилотник

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: wordpress.comФото: wordpress.com
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В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что над селом Желтое, что в Славяносербском районе, был сбит беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины

- Вчера в районе населенного пункта Желтое подразделениями ПВО Народной милиции был сбит очередной БПЛА типа «Квадрокоптер» вооруженных формирований Украины, - рассказал офицер пресс-службы НМ ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что беспилотный летательный аппарат принадлежал 93-й бригаде ВСУ.

- Полученные фото и видеоматериалы с борта летательного аппарата противника изучаются нашими специалистами, - подчеркнул Филипоненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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