Бойцы НМ ЛНР сбили над селом Желтое украинский беспилотник

СЕГОДНЯ 15:29 2019-12-31T15:29:26+03:00

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики

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В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что над селом Желтое, что в Славяносербском районе, был сбит беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины

- Вчера в районе населенного пункта Желтое подразделениями ПВО Народной милиции был сбит очередной БПЛА типа «Квадрокоптер» вооруженных формирований Украины, - рассказал офицер пресс-службы НМ ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что беспилотный летательный аппарат принадлежал 93-й бригаде ВСУ.

- Полученные фото и видеоматериалы с борта летательного аппарата противника изучаются нашими специалистами, - подчеркнул Филипоненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU