Бойцы НМ ЛНР сбили над селом Желтое украинский беспилотник
В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что над селом Желтое, что в Славяносербском районе, был сбит беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины
- Вчера в районе населенного пункта Желтое подразделениями ПВО Народной милиции был сбит очередной БПЛА типа «Квадрокоптер» вооруженных формирований Украины, - рассказал офицер пресс-службы НМ ЛНР Иван Филипоненко.
Он отметил, что беспилотный летательный аппарат принадлежал 93-й бригаде ВСУ.
- Полученные фото и видеоматериалы с борта летательного аппарата противника изучаются нашими специалистами, - подчеркнул Филипоненко.
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ИСТОЧНИК KP.RU