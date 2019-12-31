2019-12-31T16:27:48+03:00
Общество

Новый год – 2020 в Макеевке: В праздничную ночь в городе продлили работу общественного транспорта

Во время проведения праздничной программы на Новый год – 2020 в Макеевке перекроют движение транспорта [фото]
Екатерина Сорока
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Движение ограничили по улице Островского и улице Ленина. Фото: traffic.od.uaДвижение ограничили по улице Островского и улице Ленина. Фото: traffic.od.ua
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На Новый год – 2020 в Макеевке запланирована праздничная программа. В связи с этим в центре города будет временно ограничено движение, как для легковых автомобилей, так и для общественного транспорта.

В администрации Макеевке предупредили, что в новогоднюю ночь весь общественный транспорт в городе будет работать дольше и по другому расписанию.

— Праздничная программа новогодней ночи у Главной елки Макеевки продлится до двух часов ночи. Для вашего удобства с 22.00 31 декабря 2019 до 02.30 1 января 2020 года по городу будет курсировать пассажирский транспорт, — говорится в сообщении.

Фото: makeyevka.ru

Фото: makeyevka.ru

Изменения также коснулись и троллейбусных маршрутов. На время проведения "Новогоднего волшебства в Макеевке - 2020" троллейбусы будут ездить по городу с 22.00 часов.

Фото: vk.com/vmakeevke

Фото: vk.com/vmakeevke

Фото: vk.com/vmakeevke

Фото: vk.com/vmakeevke

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ИСТОЧНИК KP.RU

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